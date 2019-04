Economia Petrobras corta patrocínio de 13 projetos culturais A estatal afirma que os cortes foram motivados pela redução orçamentária prevista no plano de resiliência divulgado em 8 de março deste ano

Treze projetos culturais historicamente apoiados pela Petrobrás não receberão verba da estatal em 2019. A lista, que inclui nomes como Prêmio da Música Brasileira, Mostra de Cinema de SP e Anima Mundi, foi obtida pelos deputados Áurea Carolina e Ivan Valente, do PSOL, via Lei de Acesso a Informação. As informações são da CBN. O Estado teve acesso...