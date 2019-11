Após 53 dias de estabilidade, a Petrobras comunicou nesta segunda-feira (18) alta de 2,77% no preço da gasolina, o que representa o aumento de R$0,05 no litro. Já o diesel sofre correção de 1,2% nas refinarias, com isso o preço sobe em R$0,026 por litro, a nova medida passa a vigorar nesta terça-feira (19).

A alteração ocorre após importadores mostrarem que a elevação nos preços internacionais da gasolina implica em uma defasagem, conforme disse uma associação do setor. Os reajustes acompanham evolução do petróleo e a escalada do dólar.

A última alteração da gasolina ocorreu em 27 de setembro. Na semana anterior, as cotações do petróleo haviam disparado após ataques à maior refinaria da Arábia Saudita, que retirou 5% da produção global. A ausência de ajustes era considerada crítica pela Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom).