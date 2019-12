Economia Petrobras aumentará preço do diesel a partir da quarta-feira, 4, nas refinarias Empresa também reajustará toda a cadeia do produto

A Petrobras informou nesta terça-feira, 3, que vai aumentar o valor do óleo diesel em 2% a partir de quarta-feira, 4, assim como reajustar toda a cadeia do produto. O diesel marítimo vai subir 2,1% e os destinados às térmicas subirão 2,2% (S500) e 2% (S10). A comercialização do preço do diesel abaixo da paridade internacional nas últimas semanas fez com que a Assoc...