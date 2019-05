Economia Petrobras aumentará o preço do botijão de gás neste fim de semana O reajuste, de 3,3% a 3,6%, passa a valer a partir da meia noite do próximo domingo

A Petrobras comunicou às distribuidoras de gás liquefeito de petróleo (GLP) que o preço do produto vendido em embalagem de até 13 quilos, popularmente conhecido como botijão de gás, vai ser reajustado a partir da meia noite do próximo domingo, dia 5. Segundo o Sindigás, que representa as distribuidoras, o reajuste vai oscilar de 3,3% a 3,6%, dependendo do polo de suprimento. ...