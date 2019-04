Economia Petrobras assina 3 contratos para venda de ativos somando US$ 10,3 bilhões Em 2019, considerando as transações de desinvestimentos assinadas e a operação concluída, o valor total de alienação de ativos é de US$ 11,3 bilhões

A Petrobras anunciou nesta quinta-feira, 25, que assinou três contratos de compra e venda para alienação de ativos no valor total de US$ 10,3 bilhões (cerca de R$ 40 bilhões). Em 2019, considerando as transações de desinvestimentos assinadas e a operação concluída, o valor total de alienação de ativos é de US$ 11,3 bilhões. "Hoje é um dia importante para Petrobras c...