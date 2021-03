Economia Petrobras anuncia mais reajustes nos preços dos combustíveis Empresa anunciou mais um reajuste nos preços da gasolina, óleo diesel e gás; governo pode propor aumento de imposto para bancos a fim de compensar corte de tributos federais

A Petrobras anunciou ontem um novo aumento nos preços da gasolina, do óleo diesel e do gás de botijão vendidos nas refinarias. A partir de hoje, a gasolina ficará 4,8% mais cara, ou seja, R$ 0,12 por litro. Com isso, o combustível será vendido às distribuidoras por R$ 2,60 por litro. O óleo diesel terá um aumento de 5%: R$ 0,13 por litro. Com o reajuste, o preço...