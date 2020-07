Economia Petrobras anuncia aumento de 5% na gasolina válido a partir do dia 8 Com apenas sete dias no mês, este é o segundo aumento em julho

A Petrobras informou às distribuidoras que a partir da quarta-feira, 8, a gasolina estará 5% mais caras nas refinarias, o segundo aumento do mês de julho, acompanhando a recuperação do preço do petróleo no mercado internacional. No dia 1º de julho, o combustível havia sido reajustado em 3%. Já o preço do diesel desta vez não foi alterado, depois de subir 6% no prime...