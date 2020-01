Economia Petróleo em alta preocupa Bolsonaro Temor de queda na oferta da commodity devido a ataque dos EUA que matou general iraniano, eleva em 3,55% o preço

O presidente Jair Bolsonaro afirmou ontem que o governo se preocupa com uma possível alta do petróleo neste momento, mas tem a expectativa de que os preços voltem à normalidade. Ontem, o petróleo Brent chegou a registrar alta de mais de 4%, mas fechou em 3,55%, a US$ 68,60 o barril, na Intercontinental Exchange (ICE), devido ao temor de queda na oferta da commodity ap...