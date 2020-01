Economia Petróleo dispara após Irã atacar base americana no Iraque em retaliação à morte de Suleimani Fontes do governo americano informaram que os ataques ocorreram em múltiplas localidades, incluindo a base de Ain al-Assad, no oeste do Iraque

O barril do petróleo WTI disparou em meio ao aumento da tensão no Golfo Pérsico na noite desta terça, 7, após o Irã disparar mísseis balísticos contra - ao menos - duas bases com soldados americanos no Iraque. Às 20h45 (no horário de Brasília), o WTI para fevereiro subia 4,27%, para US$ 65,38 por barril. Fontes do governo americano informaram que os ataques ocorre...