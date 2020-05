Economia Pesquisa revela queda de 42,4% no número de pessoas que pretendem presentear neste Dia das Mães Dados mostram que dificuldades financeiras devido a redução na renda é a maior razão para a diminuição das compras

O número de goianos que pretendem presentear no Dia das Mães deve cair de 613 mil pessoas em 2019, para 353 mil este ano, uma redução de 42,4%. Com isso, a data deve movimentar apenas R$ 48 milhões no Estado, uma queda de mais 70% em relação ao mesmo período do ano passado, quando os consumidores planejavam gastar R$ 164 milhões. É o que mostra uma pesquisa de intenção ...