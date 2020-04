Uma enquete por amostragem realizada junto aos associados da Câmara de Dirigentes Lojistas de Goiânia (CDL) mostra que 53,1% dos empresários preferem que a abertura aconteça de forma gradativa, ou seja, com escalonamento. A maioria 91,8% deseja voltar às atividades assim que acabar a quarentena estipulada em decreto do governo de Goiás, em vigor até o próximo dia 4 de abril. Outros 36,1% disseram ser melhor abrir todo o comércio e 10,8% querem manter as lojas fechadas.

Uma grande parte dos entrevistados ouvidos 60,8% disse acumular prejuízos superiores a 50% em função da paralisação das atividades. A maioria, 96,9% acredita que os prejuízos serão ainda maiores caso as medidas de isolamento permaneçam. E, apenas 33,5% das empresas, afirmaram possuir condições financeiras de manter suas atividades caso a quarentena seja prorrogada por 30 dias ou mais.

Já em relação as medidas propostas pelo governo federal, que dizem respeito a incentivos financeiros para a manutenção dos negócios em todo o país, além de ajuda aos trabalhadores, foram percebidas de forma positiva pela maioria dos entrevistados (74,7%). Já quando questionados sobre as medidas do governo estadual, que compreendem principalmente a quarentena, menos da metade dos empresários (41,8%) disse concordar.

A maioria dos empresários não pretende demitir seus empregados nesse momento (74,2%). Porém, 40,7% dos entrevistados disseram possuir apenas 15 dias de fôlego financeiro para manter seus colaboradores. Entre os entrevistados, 12% acreditam que haverá retomada da economia em menos de seis meses; 31,4% acreditam que haverá uma retomada em mais de seis meses; enquanto 44,8% acreditam que a economia somente voltará aos trilhos em mais de um ano.

Confira dados da pesquisa:

- Gostaria de abrir o comércio depois de passado o prazo do decreto

Sim - 91,8%

Não - 8,2%

- De que forma?

Abrir gradativamente – 53,1%

Abrir todo o comércio – 36,1%

Não abrir – 10,8%

- Prejuízos até agora

Mais de 25% - para 23,7% dos entrevistados

Mais de 50% - para 60,8% dos entrevistados

- Manutenção das atividades

Por 15 dias - 52,6%

Por 30 dias ou mais - 33,5%

- Retomada da economia

Em mais de seis meses - 31,4%

em mais de um ano - 44,8%

- Possibilidade de contaminação pela Covid-19 em Goiás

Provável – 50,5%

Muito provável – 24,2%

Pouco provável – 24,3%