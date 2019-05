Economia Pesquisa indica que embalagens de rações trazem informações enganosas para donos de cães e gatos No caso de algumas rações específicas para os felinos, o problema é ainda maior, pois a composição inclui mais carboidrato do que o recomendado para os gatos, o que pode ocasionar problemas de saúde

Rações para cães e gatos colocadas no mercado pet, inclusive de marcas conhecidas, iludem o comprador por não conterem os ingredientes apontados nas embalagens, segundo estudo de pesquisadores do Centro de Energia Nuclear na Agricultura (Cena), da Universidade de São Paulo (USP), em Piracicaba. No caso de algumas rações específicas para os felinos, o p...