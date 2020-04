Economia Pesquisa do Procon Goiás mostra que diferença de preço nos ovos de Páscoa chega a 131% Segundo o levantamento, ovos de Páscoa estão 17,75% mais baratos, mas com menor peso

A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) acredita que as vendas dos ovos de Páscoa em 2020 devem registrar queda histórica de 31,6% em relação a 2019, devido a pandemia provocada pelo novo coronavírus. Isso seria um prejuízo de R$ 738 milhões. De acordo com a CNC, o varejo deve faturar R$ 1,5 bilhão neste ano ante R$ 2...