Economia Pesquisa da CNI aponta que confiança do empresário industrial cai pelo quarto mês consecutivo Em abril, a redução foi de 0,7 pontos em relação ao mês de março, fechando em 53,7 pontos

Pela quarta vez consecutiva o Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI), da Confederação Nacional da Indústria (CNI), registrou queda no país. Em abril, a redução foi de 0,7 pontos em relação ao mês de março, fechando em 53,7 pontos. A CNI informou ainda, que o setor acumula baixa de 9,4 pontos durante o ano de 2021. Já na comparação com abril de 2020, ...