Economia Pequim adota medidas de confinamento

O mercado teme que o surto de coronavírus agrave a desaceleração econômica da China e do mundo, já que o país é a segunda maior economia, atrás apenas de Estados Unidos. A doença, que se alastra desde de dezembro, gerou drásticas restrições de tráfego, uma paralisia do turismo e a queda do consumo na China. Para conter o vírus, Pequim adotou medidas de confinamento. A...