Economia Pequenos negócios geram mais empregos de carteira assinada no Brasil Formalização contribui para criar até três vezes mais postos de trabalho; Goiás é quarto entre os que mais contratam

Os pequenos negócios são responsáveis por gerar a maior parte dos empregos com carteira assinada do País. Segundo levantamento do Sebrae, com base no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), a participação deles foi de 70% na oferta de trabalho no primeiro trimestre do ano. Goiás ficou em quarto lugar entre os estados que proporcionalmente mais contratam ...