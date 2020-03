É preciso manter o isolamento para deter a propagação do novo coronavírus no Brasil. A determinação ao setor produtivo, com exceção de serviços essenciais, de fechar as portas tem de ser cumprida pelo menos até o dia 4 de abril, contados desde quinta-feira, 19. O que os pequenos negócios podem fazer para sobreviver a esse período de restrição?

“Em primeiro lugar, muita calma nessa hora”, orienta o diretor técnico do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) Goiás, Wanderson Portugal Lemos. “Não adianta se afobar, a crise não é local, é mundial”, lembra, reforçando que este momento “é de se resguardar e preservar vidas, sem desanimar nem pensar que é sem solução.”

Wanderson ressalta que o Sebrae segue com atendimento on-line em home office para esclarecer dúvidas, “oferecer um ombro, ouvir as dificuldades, sem nenhum ônus”. Tem sido grande a procura, diz, pois muita gente está buscando informações e orientações sobre como proceder nesse momento.

Diante da dificuldade, surgem saídas criativas. O diretor do Sebrae conta que, em Luziânia, os produtores rurais que vendiam só nas feiras livres, agora proibidas, não tinham site para encomendas e entrega, serviço de delivery. Eles criaram um canal nas redes sociais e já estão fazendo entregas, porque não podem parar. “Continuam produzindo, não podem jogar fora o que produzem e as pessoas têm de continuar se alimentando.”

Nesse ponto, de produção e consumo, “um ajuda o outro”. São os pequenos negócios que sustentam a economia dos bairros, dão emprego, daí a importância de o consumidor apoiar iniciativas como a dos produtores de Luziânia, aponta o diretor do Sebrae. Além disso, o poder público tem anunciado medidas para minimizar os impactos na economia causados pelo avanço da pandemia, referentes a impostos e tarifas, e os bancos estão aumentando prazos para pagamento de dívidas e abrindo linhas de crédito, cita ainda.

delivery

Fundador há 11 anos da marca tioBák de sanduíches e pratos executivos, hoje franquia com 20 unidades em Goiânia, Aparecida de Goiânia, Anápolis e Inhumas, das quais é sócio em duas, José Wilson Barroso Borges Filho aposta em um aumento de 20% dos serviços de entrega nesses dias em que não é permitido ficar aberto ao público. Como metade do faturamento já vinha do delivery e tem parceria com o iFood, aplicativo de entrega, o empresário acredita que isso facilitará o reforço nesses dias. “Não vamos ser tão prejudicados porque nosso serviço de entregas é bastante expressivo”, avalia.

Nas duas lojas próprias, José Wilson diz que não precisou demitir porque as fábricas seguem produzindo e equipes de entrega estão mantidas. “No atendimento em balcão, se voltarmos em 15 dias, não terá necessidade de demitir. Depois, se não normalizar, será difícil manter o mesmo quadro”, antecipa. Porém, ressalta que quando um funcionário é demitido, é uma família sem sustento ou com menor renda e sem condições de consumo, o que influenciará para deixar a roda da economia parada. “Um depende do outro, está todo mundo junto. Mais gente demitida, é menos gente consumindo, inclusive comida, hambúrguer, nosso produto.”

Negociação

Sócia e administradora do Espaço Sabor de Vida, que realiza festas de aniversários, casamentos e formaturas, Flaviana Loureiro conta que tinha cinco eventos previstos para o período de paralisação e conseguiu remarcar quatro. Só um foi cancelado e ela não teve como discordar: era a comemoração dos 80 anos de um senhor, organizada pela neta, que dada a situação de alto risco, desistiu da festa.

“É muito complicado, não tenho outra fonte de renda que não os eventos. Não tenho como fazer delivery”, diz Flávia, acrescentando que entende a necessidade de reclusão. Como a maioria do serviço que presta é terceirizado e free lance, a empresária vem tentando manter os colaboradores diretos, negociando metade de jornada e remuneração, por exemplo, com a equipe de limpeza. “E deixei a critério de cada um estar presente ou não”, mantendo o salário.

Até um mês, Flaviana considera que tem capital para bancar o negócio, devido à fidelidade da clientela que atende desde 2014. “Já fiz um nome.” Mas se persistir, terá que cortar mais. “Já estou em home office pra diminuir despesas operacionais, contas de água, energia elétrica e outros gastos fixos”, explica.

máscaras

A alternativa encontrada por Élita Ferreira, proprietária da Élita Brazil Cosméticos, salão e distribuidora de produtos para cabelos, foi avisar aos clientes que teria de parar. O salão ela comanda há 30 anos e a linha de cosméticos foi criada há dois anos, com distribuição no interior no Estado. “Dei férias de 15 dias, todos os colaboradores concordaram.”

Ela só pôde fazer isso porque passou a trabalhar com o marido, dono de uma estamparia que agora está fabricando máscaras de proteção, em falta devido ao avanço do coronavírus. A procura por máscaras cresceu muito, confirma Élita, informando que entregaram 2 mil unidades em dois dias apenas para lojas de equipamento de proteção. Por enquanto, diz, não foi preciso contratar mais gente, mas é provável que contratem em breve. “Pessoalmente falando, achei esse braço”, diz.