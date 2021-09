Economia Pequenas marcas apostam na manutenção da moda confortável para o pós-pandemia Antes da pandemia, parecia que você tinha de optar por conforto ou beleza, depois de ficar em casa, consumidores aprenderam que essas duas coisas conseguem andar juntas

Moletons coloridos e chinelos anatômicos invadiram redes sociais e vitrines de marcas na quarentena —entre elas, a Mr. Cat, que lançou há pouco tempo tênis e sandálias em collab com a Fom, conhecida por almofadas e puffs. Mas, mesmo com a perspectiva de volta de eventos sociais e do trabalho presencial, pequenos empresários apostam que o estilo “comfy” deve se man...