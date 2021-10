Economia Pequenas empresas devem resgatar email e site para diminuir dependência do Facebook A ABComm (Associação Brasileira de Comércio Eletrônico) calcula que o setor tenha perdido R$ 6,6 milhões com a queda dos serviços por cerca de seis horas

A pane nos serviços do Facebook nesta segunda-feira (4) mostrou a dependência de muitas empresas, em especial pequenos negócios, em relação às redes sociais da empresa. A ABComm (Associação Brasileira de Comércio Eletrônico) calcula que o setor tenha perdido R$ 6,6 milhões com a queda dos serviços por cerca de seis horas. O montante equivale a 2% do faturamento médio ...