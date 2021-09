Economia Pensionistas relatam dificuldade para fazer o recadastramento em Goiás Governo estadual exige para prova de vida certidão de casamento atualizada; menos de 50% dos beneficiários regularizam situação com a GoiasPrev

Pensionistas do setor público estadual têm encontrado dificuldade para realizar recadastro junto à Goiás Previdência (GoiasPrev), o que voltou a ser feito em julho deste ano após o governo do Estado retornar com o trabalho. O procedimento anual é obrigatório e em alguns casos específicos tem gerado preocupação para os mais idosos. Isso por conta de exigências como a necessid...