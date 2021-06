Economia Pelo segundo ano, tarifas de água e esgoto não vão ter reajustes em Goiás Em meio à revisão tarifária, que deveria ter ocorrido em 2019, Estado decide não aumentar contas devido à pandemia, apesar de impactos para a Saneago

O governo de Goiás decidiu manter as tarifas de água e esgoto da Saneago sem qualquer reajuste por mais um ano. Isso mesmo em meio ao processo de revisão tarifária, que deveria ter ocorrido em 2019. Por nota, enviada ontem ao O POPULAR, foi informado que no “atual cenário, em meio a uma pandemia de Covid-19, não é razoável aumentar a conta do contribuinte e não será acat...