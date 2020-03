Economia Pelo menos 5 rodovias e aeroportos do governo Dilma devem ser relicitados Concessionárias que administram a BR-040, a BR-163 e os terminais de Campinas e de Natal já decidiram devolver os ativos

Pelo menos um terço das 15 concessões de aeroportos e rodovias leiloadas no governo Dilma Rousseff, entre 2011 e 2013, deve enfrentar novo processo de licitação nos próximos anos. As concessionárias que administram a BR-040, a BR-163 (MS), o Aeroporto de Viracopos (Campinas/SP) e o Aeroporto de São Gonçalo do Amarante (RN) já decidiram devolver os ativos por causa de d...