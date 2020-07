Economia Pela primeira vez, desde o início da pandemia, Goiás tem saldo positivo na geração de empregos Junho foi o primeiro mês em que o saldo de empregos no Estado não ficou negativo desde março, quando houve o primeiro registro de casos de coronavírus

Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados nesta terça-feira (28) pelo Ministério da Economia, mostram que junho foi o primeiro mês, desde o início da pandemia do novo coronavírus, em que Goiás teve saldo positivo na geração de empregos. De acordo com a tabela, 4.334 empregos foram gerados no Estado em junho. Enquanto isso, em maio, ...