Pedidos de seguro desemprego aumentam 38% em Goiás

A perda de empregos é um dos reflexos mais perversos das medidas de isolamento social no combate à pandemia do coronavírus. Entre março e maio deste ano, 74,4 mil trabalhadores ingressaram com pedidos de seguro-desemprego em Goiás. Somente em maio, foram 32.325 registros de solicitação do benefício, 38,3% mais que no mesmo período de 2019 e um aumento de 31,1% em relação a...