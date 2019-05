Economia Pedidos de recurso e revisão do INSS passam a ser feitos pela internet A mudança faz parte do projeto de transformação digital implantado pelo INSS para ampliar a oferta de serviços digitais

A partir de hoje (13) os pedidos de revisão de valor do benefício, de recursos e de cópia de processos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) poderão ser feitos apenas pela internet, no Meu INSS, ou pelo telefone 135. A estimativa do INSS é que atualmente esses serviços levem mais de 70 mil pessoas por mês às agências. Com as solicitações feitas pela intern...