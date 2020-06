Economia Pedidos de falência subiram 30% no Brasil em maio Em contrapartida, as falências decretadas caíram 3,3% no mês passado ante o anterior

Os pedidos de falência no País subiram 30% em maio em relação a abril, conforme a Boa Vista. Já as taxas que medem os pedidos de recuperação judicial e as recuperações judiciais deferidas aumentaram bem mais na comparação mensal: 68,6% e 61,5%, respectivamente. Em contrapartida, as falências decretadas caíram 3,3% no mês passado ante o anterior. No acumulado em 12 meses...