Economia Pedágios em Cachoeira Alta e Jataí começam no domingo Valores variam de R$ 2,45, para as motocicletas, e R$ 4,90, para os veículos de passeio, a R$ 29,40 para caminhão com reboque e com seis eixos

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) autorizou, no fim do ano passado, a cobrança de tarifas em novas praças de pedágio em Goiás. A partir de domingo (10), a operação inicia na BR-364 em Cachoeira Alta e em Jataí, no Sudoeste goiano. Os valores vão de R$ 2,45 para motocicletas e R$ 4,90 para veículos de passeio até R$ 29,40 para caminhão com reboque e c...