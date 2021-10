Economia Pecuaristas estimam perdas de até R$ 1 mil por cabeça

A queda no preço da arroba prejudica, principalmente, os pecuaristas que já estão com o gado terminado, ou seja, pronto para abate. Para o presidente da Associação Goiana do Nelore (AGN), Silvestre Coelho Filho, o mercado como está hoje é insustentável para a cadeia produtiva, por conta dos atuais custos operacionais e preços que não cobrem mais estes gastos. Ele...