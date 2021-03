Economia PEC Emergencial de ajuste fiscal terá mesmo texto do Senado, diz relator Daniel Freitas Proposta ainda pode passar por mudanças no plenário; Planalto quer exclusão de policiais e agentes de segurança

Relator da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) Emergencial, que prevê medidas de ajuste fiscal, o deputado Daniel Freitas (PSL-SC) afirmou que vai manter o texto como veio do Senado, mas sinalizou com a possibilidade de mudanças pelo plenário da Câmara.Freitas participou de uma reunião de líderes na manhã de ontem com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e ...