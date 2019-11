Economia PEC do pacto federativo cria teto para subsídios a partir de 2026 No ano que vem, o governo prevê abrir mão de R$ 331,2 bilhões em renúncias tributárias; montante é equivalente a 4,35% do PIB e objetivo é chegar a 2%

Quase três anos após a criação do teto de gastos, que impede o avanço das despesas públicas acima da variação da inflação, o governo quer agora criar um limite para os subsídios. O objetivo é reduzi-los a menos da metade do que representam hoje como proporção do Produto Interno Bruto (PIB) e manter uma avaliação permanente sobre a eficácia desses i...