Economia Paulo Guedes vai estudar correção da tabela do IR

O porta-voz da Presidência, general Otávio do Rêgo Barros, informou ontem que o ministro da Economia, Paulo Guedes, concordou em estudar uma atualização da tabela do Imposto de Renda pela inflação, como deseja o presidente Jair Bolsonaro, para implementar “no devido momento”.Em entrevista à rádio Bandeirantes, no domingo (12), o presidente afirmou que já havia pedido a muda...