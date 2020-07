Economia Paulo Guedes quer usar folga no teto de gastos para pagar seguro-desemprego Impacto da pandemia no mercado de trabalho já levou 3,9 milhões de pessoas a pedirem o benefício ao governo no primeiro semestre

O aumento de dois dígitos nos pedidos de seguro-desemprego, impulsionados principalmente pela crise do coronavírus, está fazendo o ministro Paulo Guedes (Economia) estudar como obter mais recursos para o benefício. Depois de pedir crédito a agências internacionais, ele agora planeja usar uma folga criada no cálculo do teto de gastos. O impacto da pandemia no...