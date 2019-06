Economia Paulo Guedes quer ajustar relatório da reforma da Previdência Reponsável pelo parecer, deputado Samuel Moreira (PSDB-SP), disse que texto está aberto a alterações

A equipe do ministro da Economia, Paulo Guedes, vai buscar negociar ajustes no relatório da reforma da Previdência com o relator da proposta, deputado Samuel Moreira (PSDB-SP). O relator e o secretário Especial de Previdência, Rogerio Marinho, já conversaram informalmente neste fim de semana, depois das duras críticas ao parecer feitas pelo ministro da Economia, Paulo G...