Economia Paulo Guedes promete avançar com grandes privatizações no ano que vem A meta de desestatização de R$ 80 bilhões, para este ano já foi praticamente alcançada

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que criará um sistema para acelerar as privatizações no ano que vem, um "fast track", em coletiva de imprensa para correspondentes estrangeiros, no prédio do ministério no Rio. O Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, teve acesso ao áudio ao fim da entrevista. Segundo Guedes, a meta de desestatização p...