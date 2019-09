Economia Paulo Guedes pretende apresentar bloco de medidas para destravar economia Ministro, que também busca agilizar avanço das reformas no Congresso, costura acordo com presidentes da Câmara e do Senado

Após ser alvo de "fogo amigo" dentro do próprio governo, o ministro da Economia, Paulo Guedes, lançou mão de mais uma cartada para tentar agilizar o avanço das reformas no Congresso. Em uma articulação com os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), Guedes costura um acordo para enviar em bloco medidas que podem destravar a...