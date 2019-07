Economia Paulo Guedes diz que Mercosul era ‘jaula’ para o Brasil "O Brasil estava aprisionado em uma ideologia obsoleta e nós trocamos esse eixo”, disse

O ministro Paulo Guedes (Economia) afirmou nesta 4ª feira (3) que o Mercosul funcionava com uma “jaula” e que o acordo com a União Europeia vai em direção à abertura comercial. “Vamos abrir a economia. Viram nossa integração com a União Europeia. Vamos deslocar o próprio Mercosul, que era na verdade uma jaula. O Brasil estava aprisionado em uma ideologia obsole...