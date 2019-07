Economia Paulo Guedes diz que governo quer "disparar canhão da privatização" As declarações foram dadas durante discurso na Associação Comercial do Rio de Janeiro

O ministro Paulo Guedes (Economia) afirmou nesta sexta-feira (26) que o governo pretende “disparar o canhão da privatização” e que “vem empresa grande por aí”. As declarações foram dadas durante discurso na Associação Comercial do Rio de Janeiro. De acordo com o ministro, a venda de ativos da União contribuirá para a redução dos juros da dívida públic...