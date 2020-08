Economia Paulo Guedes afirma que crise econômica teve pouco efeito nas exportações brasileiras Segundo o ministro da Economia, o grande responsável por manter as exportações brasileiras foi o agronegócio, que aumentou as vendas de produtos para a Ásia, especialmente a China

O ministro Paulo Guedes (Economia) disse nesta segunda-feira (10) que a crise econômica provocada pelo coronavírus teve pouco efeito nas exportações brasileiras por causa do desempenho do agronegócio. Apesar da queda para grandes mercados, como Europa, Estados Unidos e Argentina, as vendas de produtos agrícolas para a Ásia, especialmente a China, subiram, ameniz...