Economia Paulo Guedes aceita 'dar' a Estados 20% do pré-sal Contrapartida seria avanço na reforma da Previdência; leilão deve render R$ 106 bilhões

O ministro da Economia, Paulo Guedes, aceita distribuir uma parcela dos R$ 106 bilhões previstos com o megaleilão do pré-sal com os Estados desde que haja avanço na votação da reforma da Previdência. Uma das alternativas em discussão é dividir até 20% do chamado bônus de assinatura, que é o pagamento que a empresa ganhadora fará ao governo quando assinar o contrato d...