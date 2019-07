Economia Partido Novo quer tentar reinclusão de Estados e municípios em votação da reforma da Previdência O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), já disse que a inclusão poderia inviabilizar a reforma, uma vez que tiraria votos de bancadas que apoiam o texto

O líder do Novo, Marcel Van Hattem, disse nesta terça-feira, 9, que o partido tentará a reinclusão dos Estados e municípios no texto da reforma da Previdência que será votado no plenário da Câmara dos Deputados. De acordo com o deputado, a emenda (aglutinativa) já está pronta e a sigla buscará as assinaturas necessárias para apresentá-la no plenário. "Ele vem an...