Alguns comércios chegaram a abrir as portas na manhã desta quinta-feira (19) no Setor Campinas, uma das principais regiões comerciais de Goiânia, mas deverão fechá-las. A Polícia Militar (PM) está nas ruas para orientar os comerciantes sobre o que pode e o que não pode funcionar por conta do decreto estadual para conter o avanço do novo coronavírus.

O Polo da Castelo Branco estava praticamente todo aberto no início da manhã. Comerciantes alegam não saber da obrigatoriedade do fechamento. Dizem que não foram informados de nada.

Muitas lojas abertas na 24 de Outubro. Funcionários alegam que receberam determinação de suas matrizes para abrir as portas. Alguns já receberam até a visita da polícia, mas continuam com as portas abertas alegando estarem cumprindo ordens superiores.