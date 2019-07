Economia Parte da bancada de policiais do PSL ameaça não votar reforma da Previdência Líder do partido na Câmara, Delegado Waldir, não endossa o movimento. "Somos governo e principais responsáveis pela aprovação da reforma

Parte da bancada de policiais do PSL na Câmara dos Deputados ameaça não votar a reforma da Previdência, caso as demandas da classe não sejam atendidas. O alerta vale tanto para a comissão especial quanto para o plenário da Casa, afirma o deputado Coronel Tadeu (PSL-SP). Nem todos os 22 deputados desse grupo concordam com a retaliação, mas o partido já estuda liberar a...