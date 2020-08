Economia 'Parece que começa a fazer água', diz Mourão sobre acordo entre Mercosul e União Europeia O acordo de livre comércio entre os blocos foi assinado no ano passado, mas para ser validado ainda deve ser ratificado por todos os parlamentos nacionais

O vice-presidente Hamilton Mourão afirmou nesta quinta-feira (27) que os países do Mercosul enfrentam uma situação delicada e avaliou que a articulação em torno do acordo com a União Europeia "parece que começa a fazer água". Em live promovida por associações comerciais, o general da reserva enfatizou os problemas enfrentados pela Argentina, como o aumento de cas...