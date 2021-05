Economia Parcelas do FCO podem ser prorrogadas A medida foi anunciada na última semana pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) e visa ajudar as empresas em dificuldade por causa do agravamento da pandemia de Covid-19

Os empreendedores que contrataram empréstimos pelo Fundo Constitucional do Centro-Oeste (FCO) poderão prorrogar as parcelas de seus financiamentos que já venceram ou que vencerão até o fim deste ano. A medida foi anunciada na última semana pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) e visa ajudar as empresas em dificuldade por causa do agravamento da pandemia de Covid-19 e...