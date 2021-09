Economia Parcelas de IPVA para placas finais 7, 8 e 9 vencem nesta quinta (9), em Goiás O documento para quitação do imposto não autuado deve ser emitido pelo site ou pelo aplicativo do Detran-GO

Vence nesta quinta-feira (9) o prazo para pagamento da terceira parcela ou da cota única do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) para veículos de placa final 7. No mesmo dia, também termina o prazo para a quitação da segunda parcela do imposto para placas de final 8, e da primeira parcela para placas de final 9. No próximo dia 30, é a vez do...