Economia Para teles, Anatel quer cobrar preço alto demais por licenças 5G Duas propostas foram contestadas: a criação de uma rede privativa para a administração pública federal e o Programa Amazônia Integrada Sustentável

A menos de dois meses do leilão do 5G no Brasil, as teles questionam a precificação das licenças de operação do novo serviço que deverão custar R$ 35 bilhões. As operadoras enviarão ao TCU (Tribunal de Contas da União) um levantamento mostrando que as frequências no país estão valendo porporcionalmente mais do que na França, Alemanha e Itália, perdendo somente para o...