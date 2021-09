Economia Para o financeiro Luis Stuhlberger, é preciso considerar a real possibilidade de uma terceira via Gestor afirma que uma terceira opção de candidatura a presidência possa mudar o jogo eleitoral

O cenário de incerteza política e seus efeitos sobre a economia até as eleições de 2022 preocupam investidores, que estão revendo as projeções de crescimento para o Brasil. No entanto, um dos principais nomes do mercado financeiro brasileiro, Luis Stuhlberger, gestor da Verde Asset, recomenda atenção com a melhora de alguns indicadores. Ele avalia que, embora haja, ...