Economia Para lojistas de Goiânia, vai e vem de decisões eleva perdas Desde março, Estado e Prefeitura já publicaram 47 decretos com medidas contra a pandemia, além das várias liminares da Justiça

Comerciantes de Goiânia e seus funcionários foram dormir na quinta-feira (2) com a notícia de que liminares permitiram a reabertura do comércio e das obras da construção civil na capital. Mas, na manhã de sexta (3), foram surpreendidos por nova decisão judicial que impediu a retomada, mais uma vez. Para os lojistas, este vai e vem de decretos e decisões da Justiça, c...