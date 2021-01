Economia Para investir ou morar, imóvel é agora Com juros baixos e demanda aquecida, setor está bem confiante nas vendas e na valorização dos preços este ano

Depois de passar meses difíceis em 2020, por conta da pandemia do coronavírus, o mercado imobiliário conseguiu sair fortalecido e inicia 2021 com boas perspectivas. A queda na taxa de juros, que deixou o mercado financeiro menos atrativo e reduziu as parcelas dos financiamentos, voltou a atrair consumidores e investidores para a compra de imóveis. Além disso, o isolam...