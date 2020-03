Economia Para evitar demissões, governo propõe cortar salário e jornada de funcionários pela metade Medida Provisória anunciada pelo governo permite que trabalhadores e empregadores façam acordos individuais

As empresas poderão reduzir em até 50% a jornada de trabalho e o salário dos seus empregados. A medida faz parte do programa antidesemprego, anunciada nesta quarta-feira, 18, pela área econômica. A ação consta no plano anticoronavírus, lançado pelo governo para evitar os efeitos da pandemia na economia brasileira. O programa flexibiliza as regras trabalhistas para t...